在全球汽車晶片短缺的情況下，全球兩大技術最先進的晶圓製造廠台積電與三星電子，在訂單滿手的情況下，無法撥出閒置產能，生產這些技術較低階的產品時，還在為被列入美國實體清單而苦惱的中芯國際（SMIC），可能是這些汽車廠商心目中的救星。

去年12月，美國政府將中芯國際添加到了出口黑名單中，稱為「實體名單」。這限制了美國公司向中芯國際出口技術，此舉可能損害大陸公司製造最先進晶片的能力。中芯必須利用歐美公司的軟體和機台來製造晶片，如果法使用這些工具，就很難跟上競爭對手的步伐。

但汽車不需要多麼先進的晶片，大部分它運用在汽車上的晶片，可以運用過時的製程技術就能製造出來。包括用以調節設備的電池使用情況的電源管理晶片。它用不到目前最先進的5奈米技術，中芯的技術也遠不及此。但它掌握28奈米及以上的奈米技術，它們是較老的技術，但對於消費電子（如手機、電腦）以外的許多行業來說，它們已經足夠好了。

目前中芯國際也想趁此機會，提高它的代工價格，近來傳出美國決定對14奈米以上製程技術，解除中芯的禁令。中芯國際上個月表示，其2021年的收入目標是「中到高個位數百分比成長」。許多分析師對中芯的評等提升至「買進」，和43港元的目標價，這對目前價位還在28港元的中芯來說，這是近六成的漲幅。

(中時新聞網)