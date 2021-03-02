西甲豪門巴塞隆納的前主席巴圖莫(Josep Maria Bartomeu)被警察逮捕了！加泰隆尼亞警方本月1日突襲巴薩的辦公室，一共帶走4人並查扣重要文件。巴圖莫被抓進勒科茨區的警局過夜，他是去年爆出的「巴薩門」涉案者之一。

巴薩門疑案始於2020年2月中，一家西班牙電台爆料巴塞隆納高層私用公款雇用網軍， 公司名稱為「I3先鋒隊(I3 Ventures)」，負責在網路使用假帳號抹黑可能對巴圖莫和高層造成威脅的人，同時幫助實行「大內宣」，強化巴圖莫的正面形象。巴圖莫支付的金額高達百萬歐元，拆成6次支付，每次不超過20萬歐元，藉以繞過董事會。I3先鋒隊下面至少有6個臉書帳號，都有數千至數萬人按讚。

主要的受害人是巴薩自家球星梅西(Lionel Messi)、後衛皮克(Gerard Pique)。梅西後來跟巴薩鬧得很不愉快，網軍涉嫌把球隊失敗的責任歸咎梅西，皮克則是被網軍帶風向說他把心思花在場外的事業。已離隊的球員哈維(Xavi)、想要回鍋競選主席的拉波爾塔(Joan Laporta)也都遭到網軍攻擊。

巴圖莫去年否認私養網軍，聲明已和I3先鋒隊結束合作關係，他在11月卸下主席一職，本周被捕之後保持沉默。另一位主席競選者方特(Victor Font)說：「這是巴薩悲傷的一日，重傷了球團形象，以後我們行事必須更透明化。」巴薩背後其實沒有大財團母企業支持，而是由會員所組成，其中一部分會員不滿巴圖莫穢跡昭彰，將他告上法庭。

(中時新聞網)