美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）周一（1日）提出示警，美國對台灣晶圓代工廠過度依賴，將面臨失去半導體優勢的風險，同時建議國會嚴格限制晶片製造技術的核心要害，以防止中國大陸在未來幾年內超越美國。

金融時報報導，由Google前執行長施密特（Eric Schmidt）主導的NSCAI，歷經2年研究，周一對美國國會提出正式報告。NSCAI主席施密特說，「微電子尖端技術是我們企業與軍事發展的驅動，但因為我們過度依賴台灣，原來的領先優勢就快要失去。」

NSCAI共同主席、美國前國防部副部長沃克（Bob Work）也表示，台灣遭受中國威脅，因此依賴台灣是相當危險的，目前美國在半導體方面超前中國兩個世代，但必須儘快採取行動，以免喪失優勢。值得留意的是，「一旦中國吞併台灣，將對我們造成更大的競爭問題」。

NSCAI建議國會掐緊晶片製造技術的要害，防止中國未來幾年內超越美國，而限制中國採購先進晶片設備，原因在於這類晶片用於臉部辨識監控技術等用途。

除了保護美國及盟邦晶片製造技術外，報告也建議採取措施推動美國半導體製造，改善數十年來半導體產業外移至台灣和韓國的情況。

報告提議斥資350億美元（約台幣9900億元）提供資助晶片廠和研究，這與總統拜登上周提出國會撥款370億美元（約台幣1.04兆元）支持晶片業的承諾相呼應。

(中時新聞網)