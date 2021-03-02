國光生技（4142）表示，世界衛生組織（WHO）2月底公布今年預測北半球流感疫苗的病毒候選株，包括H1N1和H3N2兩種Ａ型流感，以及兩種Ｂ型流感維多利亞株（Victoria）及山形株（Yamagata），全球疫苗廠將據此生產流感疫苗。國光生精準預測今年四株流感病毒株，且已完成繼代，將可提前進入生產排程，確保流感疫苗充分供應國人防疫及國際市場訂單。

國光生去年國內外流感疫苗出貨順暢，產能滿載；今年第三季第二條無菌針劑充填線加入，總產能擴大至每年約1億劑，有助開拓海外版圖。

國光生營運長張金全指出，台灣雖不是WHO會員國，但國光生透過加入WHO所屬的國際製藥生產聯盟IFPMA取得WHO全球監控的流感病毒資訊，持續與國際大廠交流流感疫苗資訊。目前IFPMA全球共21個會員，包括國際疫苗大廠賽諾菲、GSK等，國光是台灣唯一加入IFPMA的疫苗公司。

針對流感疫苗病毒株預測，世衛在英國、澳洲、美國、日本及中國等五個國家進行每年高產率病毒株的開發。WHO每年2月公告北半球流感疫苗病毒株、9月公告南半球流感疫苗病毒株。

張金全說，每年WHO公布流感病毒候選株是全球流感疫苗生產廠的大事，並事前預測可能的流感病毒株為生產疫苗預做準備，WHO公布病毒株等同「開獎」。國光生精準預測今年二A加二B病毒株，已備妥SPF雞蛋（specific pathogen free，無特定病原）進行繼代培養，並挑選高產率病毒株，目前已進入流感疫苗原液生產，有把握提前進入生產排程，產量可充分供應國內外流感疫苗需求。

(工商 )