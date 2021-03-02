女性經濟獨立比重越來越高，女性戶長占比更已達到3成，全球人壽在38婦女節前提醒女性族群，應檢視自己是否有最基本的必備三保障，即實支實付險、多次給付癌險與重大傷病險，協助因應未來風險。

全球人壽引述行政院性別平等處最新公布的「2021性別圖像」指出，台灣25歲至29歲女性勞動參與率達92.7％，女性經濟戶長占整體家庭數的比率亦已達到3成，在女力掘起之時，也提醒女性要預先安排相關保障，尤其是針對女性常見疾病，預留醫療費用，以避免出現財務風險。

如子宮內膜異位、巧克力囊腫或乳癌、子宮頸癌等婦科疾病，有時治療時間較長，除了醫療費用，亦可能影響工作收入，再加上醫療技術進步，一些新式療法未必在健保給付範圍，預先安排健康險，可彌補因疾病出現的經濟風險。

全球人壽建議女性必備三保，第一是實支實付醫療險，且保額最好規畫高一點，可搭配自負額醫療險拉高保障，並要注意收據副本是否可申請理賠的問題。這類保單是用來因應基本的醫療需求，及醫療自費項目，有時想要更佳的醫療品質或選擇新型手術、處置，很多人都會選擇自行負擔健保不給付的醫療費用，實支實付型醫療險即可填補住院或手術時的支出。

例如女性常發生的子宮內膜異位、巧克力囊腫，若醫生採用達文西手術來處理，在健保不給付的情況下，就可以實支實付型醫療險來支應。

二是多次給付型癌險，全球人壽指出，如女性乳癌、卵巢癌、子宮體癌及子宮頸癌等，另如衛福部的調查，女性心臟病死亡率、糖尿病、腦血管疾病及高血壓性疾病死亡率在停經年齡後，以每五歲近乎一倍的速度上升。因此除實支實付型醫療險外，可規畫多次給付型癌險。

在醫療進步下，癌症早非不治之症，但因治療時程拉長，醫療開銷也大幅增加，健保雖逐漸擴大對化療或標靶藥物的給付，但有更多新藥或免疫療法是需要自行負擔費用，一年恐超過百萬元。這類多次給付型癌症險，除初次罹癌給付外，只要癌症需要治療，每年都可以再次申請理賠，提供長期治療、復發或再次罹癌患者經濟後盾。

第三就是重大傷病險，用來彌補罹患重大疾病時的經濟支出，全球人壽指出，健保重大傷病中亦含癌症，包括較輕微的第一期乳癌、第一期子宮頸癌等，只要取得重大傷病證明，即可申請理賠。除保單條款目前列出的22大項外，未來在確診時若健保已公告新增的重大傷病項目，也可理賠，保障範圍可說「只增不減」，保戶可在發病初期選擇較好的治療方式，也填補治療期間的經濟損失。

(工商 )