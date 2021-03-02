美股期指、亞股走弱，權值大軍無功而返，萬六關得而復失。台股今日盤初受美股昨夜彈升帶動，由台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、長榮(2603)、陽明(2609)等權值龍頭帶隊跟漲，早盤一度登上16262.91點、站上5日線，惟美股期指偏空，日、陸股也開高走低，台股多頭信心受挫，陽明、長榮、旺宏、南電(8046)、晶心科(6533)等近午遭空頭重砲猛轟，紛紛墜馬翻黑，大盤漲點也一路隨之縮減，臨收賣單調節華航(2610)、聯電(2303)、面板雙虎等，大盤指數直接壓低收15946.88點，由漲轉跌6.92點，萬六關與5日線均得而復失，僅勉強站上月線，總成交值縮減至3333.89億元；櫃買市場收193.32點，跌1.75點，總成交值757.84億元。

分析師表示，台股今日開高走低收在最低，上方跳空缺口仍有不小壓力，後市恐將有回測月線的可能，由於KD指標開口再擴大，短線上不利多頭表現，操作上宜嚴控手中持股。觀察外資動向，上週現貨市場出現史上最大單日賣超944億元，期貨市場淨空單約2.9萬口，後市宜慎。

盤面上，股王大立光(3008)股價反彈，收在3345元，上漲1.52%；台積電盤中衝至622元，但尾盤僅能收在609元，上漲0.5%；IC設計族群多頭士氣旺盛，矽創(8016)及鈺創(5351)皆收在漲停板212.5、25.3元；泰福-KY(6541)TX01免打侵權官司可上市，收在63.1元，上漲9.74%；航運股盤中過後出現高檔獲利賣壓，華航股價雖一度創5年來新高，但終場反而收跌1.43%，貨櫃三雄開高走低，陽明、長榮重跌。

新台幣兌美元今天開盤價為28.13元，早盤最高27.788元、最低28.13元，上半場暫收27.885元，升4.21角，成交金額7.56億美元。午後不畏台股翻黑收低，仍持續高檔，至14:15，新台幣兌美元為27.872元，升值4.34角。

分析師表示，台股進行修正可視為漲多回檔休息，短線恐將難脫整理格局，不過在經濟基本面及資金動能充沛支撐下，後市看法仍維持正向。現階段在操作上不宜躁進。由產業面來看，半導體類股供需持續緊張，價格有機會走升，另外，車用晶片需求也增加半導體的用量，面板、DRAM、被動元件等產業前景看好，後市仍猶有可為。

(時報資訊)