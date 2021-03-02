大同(2371)今（2）日與唐榮車輛舉行100組馬達系統國際銷售締約儀式，將由唐榮車輛科技採購大同IE5超高效率大型電動巴士動力系統，包括馬達與驅動器首批將交貨10組，用於首車匹配與整合，預計3個月內測試完成、第二季於東海大學進行示範運行。

大同與唐榮車輛此次亦議訂，若首車運行3個月後成效良好，雙方將共同執行大同MIT（Made in TaTung）品牌的電動巴士底盤平台向海外市場行銷，以印度或泰國為示範項目、作為優先推動城市地區，並計畫延伸產線至電動環保商用車與電動輕型（3.5t）商用車。

大同深耕馬達事業70年，鑒於國際環保意識抬頭帶動電動車產業龐大商機崛起，3年前即結合馬達專業，自力研發台灣首套國產大型電動巴士動力系統。該系統1月底成功問世，並借重執行副總戴豐樹在豐田及汽車相關產業經歷，統籌旗下電動車布局與發展。

大同此次在董事長盧明光全力支持下快速完成生態鏈統整，與國內電動商用車銷售商唐榮車輛、電動巴士營運商四方合作，在首車可靠度與妥善度測試完成後，預計第二季由四方在東海大學第一及第二校區間，進行為期3個月的接駁示範運行。

盧明光表示，大同不到1個月即完成國產電動車核心模組、電動商用車產品及電動巴士營運的生態鏈垂直整合，唐榮車輛為台灣鐵路客車與貨車製造龍頭，四方在台灣及台中市電動巴士規模及市占率均稱冠，堪稱三強三贏，未來朋程亦將全力支援大同在電動車產業發展。

(時報資訊)