民進黨立委吳思瑤指指控國民黨對里長下達「禁瑤令」，綠委賴品妤、蔡易餘等人則發起「愛瑤令」。國民黨革實院長羅智強今在臉書發文，直指民進黨是「假消息工廠」、「一條龍造假」，痛批「逼人民吃萊豬，還要用假消息洗人民的腦」。

羅智強說，謊話說一千遍就會成為真理，這是民進黨最信奉的「真理」。這兩天就有一個活生生的例子，那就是「禁瑤令」的假消息。萊豬立委吳思瑤先指控國民黨對里長下達「禁瑤令」，然後賴品妤、蔡易餘等吳思瑤的萊豬兄弟姊妹再發起「愛瑤令」，然後綠媒再撲天蓋地大肆宣傳「愛瑤令」。很佩服這個「假消息工廠」，「一條龍造假」功夫。

他說，任何大腦還有10％以上運轉能力的人都知道，國民黨哪來的「能力」對里長下什麼令？山窮水盡的國民黨，沒有國家機器、沒有行政資源、沒有綠媒側翼，連黨產都被查封，對里長下令？下什麼令？誰理國民黨的令？

羅智強強調，現在多少人「聞民進黨查水表而色變」，這個鴨霸獨裁的執政者，最可恥的是明明自己橫行霸道，逼人民吃萊豬，卻還可以假裝自己是受害的小白兔，打「悲情牌」，透過綠媒大演特演。這些萊豬立委們，演的不覺得噁心，難道不怕看的人吐滿地嗎？「逼人民吃萊豬，還要用假消息洗人民的腦」。

(中時 )