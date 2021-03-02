高雄一名李姓男子2020年9月在好市多賣場選購牛奶時，不慎遭打包膜絆倒，當場摔得人仰馬翻，造成嘴唇撕裂傷、門牙斷裂，名牌包、新眼鏡也受損，怒告好市多求償醫藥費和精神撫慰金50萬元。高雄地院認為，賣場打包膜散置地上害顧客跌倒確有責任，判賠11萬餘元，可上訴。

李男主張，自己被打包膜絆倒，造成上嘴脣1公分撕裂傷、右上門牙斷裂、左膝擦傷。身上揹的LV名牌包背帶斷裂，新配的萬元名貴眼鏡也受損。李男認為，好市多明知賣場為公眾出入頻繁之場所，本應隨時注意維護安全，保持賣場地面乾淨、清空狀態，應避免有物品掉落而致顧客絆倒受傷，卻疏於注意，求償醫藥費、物品損失及精神賠償共50萬元。

法官認為，依民法第196條請求賠償物被毀損所減少之價額，得以修復費用為估定之標準，但以必要者為限。李男右上門牙斷裂，確實影響咀嚼功能及美觀，影響日常生活，確實承受相當的精神痛苦。參酌兩造資力，認為李男請求精神慰撫金以 10 萬元才適當。

好市多強調，棧板上方並非行走區，李男站上棧板、遭打包膜絆倒，也有責任。但法官認為，固定貨物的打包膜確實呈現鬆脫而掉落於棧板上及走道上，李男不論行走於走道上或是站立於棧板上，均有可能遭打包膜絆倒，好市多難辭其咎，最後判好市多賠償11萬餘元，全案仍可上訴。

(中時 )