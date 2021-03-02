大陸突然宣布自3月起禁止進口台灣出產的鳳梨，引起各界熱議，而此事更間接暴露了民進黨政府近年推行新南向政策的失敗，對此，前國民黨黨主席朱立倫痛批，新南向政策4年經費花了252.7億元，結果成效不進反退，籃子都變幌子！

朱立倫今（2日）在臉書發文表示，新南向政策是蔡政府一上任就訂定的重大方向。2016執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，自2017年44.47億元、2018年70.27億元、2019年69.54億元、2020年68.40億元，4年合計花了252.7億元。結果台灣經貿對中國大陸的貿易依賴程度有增無減，這些年來說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣！一次鳳梨事件就曝露出真相。

朱說，真實的情況不只是農產品，新南向18國的整體貿易額更是不進反退。出口佔比從2017年的21.28%一路下滑到去年的17.69%，進口佔比則是從 16.88%到去年的16.52%。貿易順差更是從2017年的237.19億美元降到去年的138.59億美元，「整整少了100億美元」。請問蔡政府這就是4年來花了252億納稅人的錢的成果？這樣的成績單國人可以接受？

最後，朱立倫狠批，看到這樣的數字，我們只能說分散的籃子完全沒看到；花了252億，籃子變幌子了！

網友也在其po文底下留言表示，「原來新南向，又是騙，又是錢坑」、「新南向政策只是大內宣！錢花到那裡去了效益在那裡，怎麼進出口不增還退呢？ 貿易順差更是大減，應該向全民報告清楚」！

(中時新聞網)