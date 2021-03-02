竹南鎮長方進興說明新公館里活動中心爭取興建過程。

竹南鎮公館里長蔡豐漂說明新的公館里活動中心爭取新建過程。

竹南鎮公館里舊有活動中心只有20餘坪，非常狹小，經鎮長方進興與里長蔡豐漂等全力覓地興建新的活動中心，近日已有著落，選上舊鐵道台鐵閒置空地，約有3百多坪，經由立委陳超明出面向台鐵爭取獲准租用，鎮公所將斥資1800萬元興建，將盡速完工啟用。

竹南鎮公館里位處中港溪東南岸，緊鄰造橋鄉及頭份市尖山，知名的竹南蛇窯就是位在里用，所以過去公館里產業是以陶磁業著稱，後來還加入造紙業，包括永豐餘等知名紙業都在此設廠。

公館里舊有的活動中心，是位在公館里舊社區狹小巷弄內，是1棟2層樓建築，單層面積僅有區區的20餘坪，最多只能提供4、50人聚會使用，中心周邊道路狹小，停車困難，里民舉辦活動非常不便。

竹南鎮長方進興上台後積極解決這個問題，與公館里長蔡豐漂四處覓地興建新的活動中心，最後看上舊台鐵鐵道旁的閒置空地。據蔡豐漂解釋，以前台鐵海線鐵路是由公館里的正中心穿越，以近90度的弧線聯結竹南站與談文站，民國70年代，當地發生一起嚴重火車對撞意外，造成數10名乘客喪命，為了改善鐵道彎道過大的問題，海線鐵路決定改線由公館里的北邊靠中港溪處通過，就是目前的海線鐵路路線。

蔡豐漂表示，台鐵改道後，原有鐵道及兩側台鐵所有土地也跟著閒置，部分土地租給當地人農耕或當倉庫，並未充分使用，當地里民認為用來興建新的里民活動中心最適合，經方進興指示鎮公所提報計畫，並請立委陳超明協助協調台鐵局撥用土地，於去年10月上旬獲得台鐵同意，以承租方式撥用314坪。

方進興指出，新的活動中心規畫將興建廣約171坪的1樓式多用途活動中心，起造總經費約1千8百萬元，目前暫由鎮公所自籌，並希望能向中央爭取經費補助，預定在240天內完成，提供里民全新的聚會場所。

竹南鎮公館里新活動中心選址在舊台鐵鐵道旁閒置空地，約有3百多坪。（謝明俊攝）

舊台鐵海線鐵路是由公館里中心穿越，目前已改成一般道路。（謝明俊攝）

舊台鐵鐵道路基仍在，目前已改成一般道路。（謝明俊攝）

(中時 )