在新訂單增加下，美國二月製造業活動加速，來到近三年高位；然而隨著疫情拖累勞動力短缺，工廠持續面臨原物料和其它投入成本和價格的高漲。

儘管全球晶片的短缺傷害到汽車製造業的生產，ISM周一公布的製造業PMI數據仍顯示上揚。

受惠於9000億美元額外的新冠紓困資金，以及新冠感染和住院數的下降，ISM最新數據顯示第一季強勁經濟表現的跡象。

ISM表示，二月美國工廠活動進步到60.8，為2018年2月以及近三年以來的高點，亦優於一月58.7表現；路透對二月的預測則為58.8。

由於23.3%的勞動力正在家工作，製造業活動也受到相關電子產品和傢俱強近需求的拉動。然而隨著疫苗接種的進展，服務業在今夏可能重回復甦，而製造業將從當前的水準放緩。

然而疫情也打亂了供應鏈腳步，製造業生產成本正在增加，該調查的製造業價格指數上升到86.0，為2008年7月以來高點，亦遠高於一月的82.1。此前的數據顯示，消費者近期的通膨預期已經上升；此亦讓經濟學家對於製造業價格的壓力，是否為暫時性問題，出現不同意見。

電器設備和零組件生產商皆回報「大規模」的元件短缺，形容該情況為失控；化學製造商表示，供應鏈已經枯竭，並預期墨西哥灣的「冰凍」將加劇惡化該短缺問題。

ISM的前瞻新訂單次指數在二月上升到64.8，遠高於一月的61.1；工廠也接到更多出口訂單，訂單積累也大幅增加。衡量客戶庫存的指標也跌到2009年12月以來新低；製造業庫存也維持在低位。

美國國債殖利率已經上升，投資人認為極端寬鬆的政策將推升通膨；聯準會正透過購債將資金注入經濟，投資人也關注政策持續性。

周一公布另一份數據為IHS Markit製造業PMI指數，二月的終值為58.6，略高於初值的58.5；略低於一月該數據的59.2。

周一另一份由商務部發布的數據顯示，一月營建支出增加1.7%，來到1.521兆美元，為美政府2002年開始追蹤該數據以來的最高支出水準；12月該數據為增加1.1%。

在周一公布相關數據後，亞特蘭大聯準會將第一季經濟成長預估，從年化成長8.8%上調至10%。

(時報資訊)