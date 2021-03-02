台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台北國際體育用品展(TaiSPO)線上展將於明(3)日起至31日為期一個月展出。貿協表示，線上展以打造自行車及運動健身產業最佳社群互動平台為目標，提供廠商媒合交流、產品曝光及商機開發等功能；同時運用採洽會、線上論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，將參展商展品向全球買主推廣。據統計，現預登參觀國際買主前五大來源國依序為澳洲、美國、英國、日本及新加坡。

此次兩線上展共吸引國內外共22國、逾300名業者參與，其中參展外商數近50%為首次參展者，包含英國老牌齒盤跟踏板廠商CHATER-LEA，推出自行車防雨遮罩創新產品的義大利商SMART MOBILITY SOLUTIONS，開發無須依賴車輪摩擦阻力發電的自行車發電器韓商WITHUS&EARTH，主打自行車防盜鎖的丹麥品牌PENTALOCK，並有日本靜岡縣官方參與線上展出，推廣日本自行車旅遊與騎乘車道。

此外，台灣國際知名品牌大廠亦參與線上展出，如岱宇(Dyaco)展出「數位培訓追蹤系統」；健身器材大廠喬山(JOHNSON)主推開放式平台「Matrix Connected Solution」整合數位生態系統。自行車業方面，美利達(MERIDA)展示今年獲自行車展創新設計獎d&i awards，且同時獲德、英兩國權威媒體測試評比最高分的空氣動力車「REACTO Team-E」；同為金質獎產品的巨大(GIANT)超輕量CADEX Boost坐墊，為其一大賣點。

自行車及體育用品展雙展期間將安排精彩線上影片、論壇、Webinar等內容，提供線上參觀者多元知識及充實交流。如線上論壇「智慧騎乘暨智慧運高論壇」邀請世界體育用品聯盟(WFSGI)代表、喬山集團全球訓練及教育總監、美國高階自行車Specialized 副總裁、歐洲最大自行車集團Accell Group總裁等多位重量級講師。

(時報資訊)