美系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告指出，看好PVC利潤率超出預期，全球未來幾年依舊需求大於供給，故維持其買進評等、目標價120元。

美系外資表示，對台塑保持樂觀看法，並將其2021年、2022年每股獲利調升8.4%以及3.2%，這主要是考慮到PVC利潤率超出預期，有利於台塑的利潤率前景，增加其盈利能力，目前全球供給關係趨緊，因此，到2025年的PVC需求量將有所增加，目前PVC利潤率因美國暴雪大量斷電而進一步飆升，本季迄今，PVC報價一度差點飆升至734美元/噸，季增13%、年增49%。根據IHS Markit的數據，目前美國因為暴風雪影響的PVC產能約為美國整體PVC的83.5%(美國2020年PVC產能約為840萬噸)，全球產能的12%，IHS預計全面恢復至少要到3月中。

美系外資表示，預計2023年PVC的全球開工率將穩步上升至84%，但有鑑於全球PVC供需趨緊，預計到2025年都將持續吃緊，估計全球2021年、2022年約有200萬噸、190萬噸 PVC新增供應量，年增分別為3.6%、3.2%，但可能依舊低於估計全球PVC需求的增加量，2021年、2022年全球需求量預估約為300萬噸、210萬噸，年增分別為6.9%、5%。

美系外資表示，預估國際油價上漲對於台塑美國的裂解廠帶來不利影響，因隨著近期油價上漲，化工產品的銷售價格上漲，台塑美國基於頁岩氣的裂解裝置因成本墊高，利潤增長將面臨進一步的風險。

(時報資訊)