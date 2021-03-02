因應疫情，首次推動農林漁牧業普查網路填報，除避免人與人接觸。（盧金足攝）

台中市府2日在台灣大道市政大樓舉行「台中市農林漁牧業普查處成立揭牌典禮」，預計訪查7萬7000多戶農林漁牧業者，因應新冠肺炎疫情，配合中央首次推動農林漁牧業普查網路填報，除避免人與人接觸、增進受訪者意願與填報效率，減輕行政作業負擔。

2020年農林漁牧業普查今年5月1日至6月30日將全面展開，台中市府成立「台中市農林漁牧業普查處」。

副市長黃國榮表示，台中為全台人口第二多的城市，其中農牧業占全國普查總家數9％，普查目的是確保農林漁牧業的實際現況，讓市府施政更切合實際、符合市民需求，由於普查規模龐大、業務繁雜，且現階段處於防疫期間，期勉市府團隊發揮合作精神、全力以赴，請農林漁牧業者支持配合。

主計處表示，只要從事農林漁牧業的民眾都是這次的普查對象，由於台中市工商發達，農業人口相對較少，但農牧業調查家數仍占全國普查總家數9％，普查家數為全國第5多的縣市；今年5月1日至6月30日將全面展開實地訪查，各區公所將於3月16日成立普查所，由各區長擔任普查所主任，屆時將由各區普查所派員登門拜訪。

配合行政院主計處推行網路填報系統，民眾於網路完整填寫資料後，無須普查員拜訪即完成普查程序。

主計處指出，普查員執行時皆會嚴格遵守「3不＋2會」，普查員「不會詢問與普查無關資料」、「不會要求提供帳戶或存摺」、「不會洩露個人資料」，及「會佩戴普查員證」、「會寄（遞）送受訪戶函」，保障及維護受訪者權利，讓民眾普查好放心。

主計處表示，依《統計法》規定，農林漁牧業普查為重要基本國勢調查，應定期舉辦，自民國45年開辦，每5年調查一次，這次是第14次普查；台中市農林漁牧業普查處由市長盧秀燕擔任普查長，農業局、民政局、新聞局及主計處共同負責普查業務。

今日典禮，包含黃國榮、主計處長林淑勤、民政局長吳世瑋及農業局副局長蔡勇勝等人共同揭牌。

(中時 )