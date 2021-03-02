是德科技宣布，旗下的5G測試解決方案，協助建立業界第一個基於3GPP第16版標準(Rel-16)的5G NR資料連接，協助廠商在開發5G時更加便利，目前已經協助高通驗證5G NR Rel-16晶片。

3GPP Rel-16標準近期發布了多項新功能，其中包含了超可靠、低延遲通訊， 若結合運用網路切片技術，這些功能將可支援企業、工業物聯網(IIoT)應用，以及5G專網部署，此外，還可協助公共安全機構提供先進關鍵任務服務，汽車產業則可將先進連接功能整合入汽車和基礎設施中，以提升交通運輸效率並促進道路安全。

是德提供了一套網路模擬解決方案，其中包含5G協定研發工具套件，協助高通等無線通訊領導廠商以及裝置廠商驗證基於3GPP Rel-16的設計。

是德資深工程總監Mosaab Abughalib表示，是德協助5G裝置製造商，得以具備信心地推出基於最新3GPP 5G NR標準的產品，以便在傳統行動寬頻服務之外，拓展更多新的5G商機。藉由建立業界第一個基於3GPP Rel-16的5G資料連接，晶片和裝置供應商可充分運用5G NR的優勢，提升運輸、物流和製造的效率，並為消費者提供更完整的基地台覆蓋率與連接速度。

是德的協定研發工具套件，協助晶片和裝置製造商針對5G NR信號協定進行驗證測試，以便無縫地設計原型，藉由此協定研發工具套件，開發人員可全面存取第1、2和3層的測試參數，進而彈性地建立和執行測試案例、除錯，並可在低於7GHz和毫米波頻譜上，全面分析非獨立模式(NSA)和獨立(SA)模式的結果。

(時報資訊)