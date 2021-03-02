據《路透社》報導，人工智慧國家安全委員會(NSCAI)1日發布最新報告，報告中呼籲美國各大學應加強防制措施，以免敏感科技為共軍竊取。隨著美國官方報告正式警告敏感科技為大陸所竊，凸顯各界對於學術研究成果安全性的關注與日俱增。

谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）領導的NSCAI，1日發布研究成果報告。該報告除了提及美國與中國大陸在人工智慧(AI)與半導體供應鏈的角力外，還警告大學研究成果遭竊取的部分。

報告中建議，大學應讓研究資金的來源與合作關係透明化，還應成立個人與實體資料庫，舉凡有風險的人員與實體，都應予以標註。NSCAI委員路易解釋，資料庫有助於避免「看到黑影就開槍」，使美方針對其背景進行完整調查。

路易補充，美國迄今仍缺乏具體指導標準，讓部分大學將來自中國大陸的人排除於任何研究案；事實上，只因其來自大陸，就貼上其研究計畫不可信，違反了無罪推定原則。

美國大學協會科學政策與全球事務副總裁史密斯則表示，過去大學一直苦惱如何評估風險，如今終於有具體建議，實屬樂見。由於缺乏資源，各大學在登上新聞版面頭條之前，根本不知道自己研究成果已遭竊並成為國家安全破口。

不過，亦有專家認為，即使NSCAI發布新報告，但如何認定那些大陸實體與解放軍有隸屬關係，則甚是困難。雖然部分大陸大學與共軍暗通款曲，但這類的聯繫多半檯面下，並不明確。

施密特表示，該報告對於中國大陸在AI與半導體領域的活動，進行完整的研究。中國大陸投入大量的資源與優秀人才於此，美國有必要採取快速行動來維持相關科技的領先。

在NSCAI公布最終報告的同時，美國起訴至少5名中國大陸學者。這些學者於2020年在美國各城市遭逮捕，理由是未坦承自己與大陸軍方的關係，而遭控簽證詐欺罪。

目前聯邦大陪審團已起訴史丹佛大學的中國大陸訪問學人宋琛。宋琛有解放軍身分，卻以虛假聲明隱匿其解放軍身分，而遭美司法部指控簽證詐欺、妨礙司法、毀損文件。不過，中國大陸卻否認竊取美國研究。

(中時新聞網)