台灣2018年高齡人口（65歲以上人口）比例已超過14％，進入「高齡社會」預計2026年超過20％，進入「超高齡社會」。奇美醫學中心指出，高齡族要當心老年病症候群中的「譫妄症」，臨床上常有突然精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺、失去定向感等症狀。奇美醫學中心指出，可利用「譫妄症的檢傷篩檢」評估病人，若評估結果為陽性，醫師可再透過「簡版混亂評估法」，確認病人是否為譫妄症，及早確認、及早治療。

「老年病症候群」中，譫妄症是一個容易被忽略的疾病，因一般民眾對這個疾病的認知不夠，往往醫療人員也輕忽這個疾病，甚至低估它的發生率。

譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群。其病程特徵為急性發作，且時好時壞，並具有暫時性及可恢復性。臨床上，常常碰到高齡病人突然精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺、失去定向感，如：認不得人、失去時間概念、不知身處何方等，無論任何場所（住院、急診、機構或居家）的高齡病人，均可能發生譫妄症，嚴重時可造成生命危險。

譫妄症的發生都是急性發作，但沒有處理得當，亦能變成慢性的，甚至造成永久的後遺症。譫妄症會增加住院病人的死亡率、住院天數、院內併發症的發生、耗費相當高的醫療費用，並使得病人的功能上恢復較差，甚至會增加住到機構接受照護的可能性。譫妄症雖然是可以治療的，但其整體的預後並不佳，醫療人員在臨床上照顧高齡病人時應有高度的警覺性，才能早期診斷譫妄症，並給予適切的治療。

此外，高齡病人往往都有多重慢性病，加上突發性的急性病作為誘發因子，就會造成譫妄症發生。急診醫師必須先治療這些引起譫妄症的急性病，並致力找出譫妄症的危險因子，例如：潛在不適當潛在用藥、疼痛問題、脫水、營養不足、睡眠障礙等。

因此，照顧譫妄症的病人是跨團隊的照護模式，護理師要全面評估病人的不適；藥師要協助找出潛在不適當用藥；營養師要調整病人飲食；物理治療師要及早讓病人活動避免退化。

奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和表示，自2020年6月起，奇美醫學中心建立急診「高齡譫妄症」的篩檢及介入流程，讓有譫妄症的病人，更早地在急診被診斷出來，並透過跨領域團隊的照顧模式協助病患。

奇美醫學中心統計，2020年10月至2021年1月，譫妄症病人1個月內死亡率下降14.1％、3日內回診率下降100％、病人出院後轉機構的比率下降54.7％、住院天數下降24.5％、平均住院的費下降15.9％，皆有明顯改善。總結來說，譫妄症只要及時被診斷並有適切的介入及治療，病人都會有相當不錯的預後。

(中時 )