教育部同意今年8月起準公共幼兒園學費上漲1000元，引發教團抨擊是「私相授受的托育政策」。教育部今天回應，準公共合作費用範圍之上限提高1000元，但是各園仍應以其已公告於教保資訊網之收費與政府合作，不會因合作費用範圍上限調整，而調高幼兒園收費。

至於現行的準公共幼兒園如今年8月起未與地方政府續約，而採於110學年度重新申請，則仍應依其原公告之收費數額參與。

教育部之前規定，私幼招生規模90人以下，若簽約加入準公共幼兒園，每生每月不得收超過1萬元。但這阻擋了許多收費較高的私幼加入準公共幼兒園，因此教育部再放寬，將準公共合作費用範圍之上限提高1000元。

也就是說，教育部提高準公共幼兒園的收費標準，是要讓更多原本收費較高的私幼加入，對於原本已經加入者，則不受影響，收費標準跟之前簽約時一樣。

教育部表示，審酌政府雖已加速提升公共化（公幼、非營利幼兒園）供應量，但家長托育需求無法等待，因此，自107年8月起提出準公共機制，透由與符合要件之私立幼兒園合作，增加家長選擇平價教保服務機會。準公共擴展平價就學機會，不會因合作收費範圍上限調整，而調高收費。

教育部說，0-6歲國家一起養政策，目的在減輕家長負擔，公幼、非營利、準公共幼兒園再降低收費，因此，原有收費與家長繳費之間的差額，由政府協助家長繳交，是補助家長性質，不是補助幼兒園。

(中時 )