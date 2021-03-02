法國電訊商 傳開拆華為設備 15:382021/03/02 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電報導，法國第二大電訊商SFR和Bouygues Telecom等電訊商，已開始在包括圖盧茲（Toulouse）、土倫（Toulon）等多個城市中，拆除中國華為的4G設備，因為華為設備與其他供應商的5G設備不兼容。 報導引述消息人士指出，拆除工作由2021年初啟動，當時法國憲法委員會批准一項規定，迫使運營商在升級至5G時，從人口稠密地區移除華為設備。 專家傳真－運用節能商業模式 省下可觀電費 中芯 傳獲美設備供應許可 (工商 ) #法國 #電訊 #華為設備 #設備 #移除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登傳找台組半導體聯盟抗中 04:102021/03/02 國際大事 陸市場回溫 工具機廠春燕到 04:102021/03/02 證券．權證 森林遊樂區購票即日起行動支付也可通 12:142021/03/02 財經 台北市東門市場 改建「關鍵是這個」 09:292021/03/02 區域情報-台北 騎機車單手回LINE 下秒驚見它出現眼前 10:262021/03/02 社會 永昇金屬網 網面平整張力足 04:102021/03/02 產業特刊 協助農民 國民黨網路行銷近6000斤鳳梨 10:502021/03/02 政治 《航運股》捷迅接獲半導體設備運送訂單 為期5個月 10:342021/03/02 財經 蘋果新品連發 台鏈有望沾光 04:102021/03/02 證券．權證 徒步3500K朝聖 背包女壯遊搶頭香 04:102021/03/02 生活新聞 《電腦設備》儲能＋海事雙引擎 廣錠今年拚谷底強彈 13:412021/03/02 財經 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 嚇爆！美半導體只贏陸兩世代 甩掉老共還有招？ - 財經 大陸為稀土喊冤 工信部：稀土賣價只有土沒有稀 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 15檔高現金殖利率 股市明燈 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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