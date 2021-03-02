外電報導，法國第二大電訊商SFR和Bouygues Telecom等電訊商，已開始在包括圖盧茲（Toulouse）、土倫（Toulon）等多個城市中，拆除中國華為的4G設備，因為華為設備與其他供應商的5G設備不兼容。

報導引述消息人士指出，拆除工作由2021年初啟動，當時法國憲法委員會批准一項規定，迫使運營商在升級至5G時，從人口稠密地區移除華為設備。

(工商 )