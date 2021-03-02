英國袖珍屋藝術家Gerry Welch在中原大學舉辦亞洲個展。（呂筱蟬攝）

英國袖珍屋藝術家Gerry Welch久居中壢投身創作長達7年，他選在中原大學舉辦首次亞洲個展，盛大展出13件1比12的袖珍屋創作，除了有民眾熟知的迪士尼城堡外，更有耗時九9個月特別為特展打造的新作「哈利波特斜角巷」，讓觀者驚嘆迷你的縮小世界。

中原大學藝術中心表示，袖珍屋自古以來屬於兒童領域，但收藏及製作多是成年人的嗜好。Gerry Welch是英國著名的都鐸式（Tudor）袖珍屋藝術家，創作至今35年來超過上百件微型及大型作品，在英國、美國有豐富的聯展經歷，更接受過世界袖珍屋知名媒體Dolls House World的電視及雜誌專訪，迪士尼頻道也曾委託Gerry創作袖珍城堡。

這次是Gerry Welch首次在亞洲舉辦個展，展出13件創作，作品《梅林和哈比人的城堡》融合都鐸式建築風格及Gerry Welch在台灣逛街時所發現的孔子及財神形象物件，加入台灣元素的創作也希望讓民眾感到親切與驚喜。Gerry Welch表示，熱愛台灣也很喜歡桃園，希望和更多人分享西方的袖珍屋藝術。

Gerry Welch耗時9個月打造全新作品《哈利波特斜角巷》，斜角巷中的道路及各式商店，店內的商品、守護銀行的龍、魔法師們的夥伴貓頭鷹鉅細靡遺呈現，縮小版的魔法世界希望帶領觀者回到小說及電影情節，精緻的手藝也讓觀者驚呼。展期自3月2日至4月10日止開放時間周一至周五上午10點至下午5點、週六下午1點至5點，周日及4月2至5日休館

(中時 )