在2021年，是否要升級申辦5G手機，應該是不少消費者認真考慮的問題！這時候，你經常出現的地點是否都能順利收到5G訊號，就是一個關鍵問題。今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。

iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra是本月5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

2月份測試方法：測試地點，選定台北車站外無遮蔽處，使用三星Galaxy S20 Ultra、realme X50 5G以及iPhone 12 Pro三款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensingal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。realme X50 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，iOS 1.5.8版2.8GB、Android 1.5.8版1.97GB。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）

三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）

realme X50 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）

以下便是三款手機在2月份的測試結果。以iPhone 12 Pro為例，以5大電信的平均下載網路速度來對比，遠傳電信奪下第一，平均下載速度達到418.98 Mbps，其次是台灣大哥大（290.53 Mbps）、亞太電信(253.13 Mbps)、中華電信(175.7 Mbps)與台灣之星(139.28)。上傳速度則同樣是遠傳電信得到第一名（126.13 Mbps）。

以三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，結果與iPhone 12 Pro測速的成績極為類似，下載速度方面由遠傳奪下第一，取得464.5 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是遠傳、台灣大哥大、中華電信、台灣之星以及亞太電信。上傳速度也由遠傳取得第一，是119.5 Mbps。

而若以realme X50 5G的測速結果來看，下載網速仍由遠傳電信奪下第一，取得355.52 Mbps的成績；上傳速度也由遠傳取得第一，是103.5 Mbps。以下載速度排名，則依序是遠傳、台灣大哥大、中華電信、台灣之星、亞太電信。

若暫且將手機的因素排除，將測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由遠傳奪下，台灣大哥大勝過的1月份的亞軍—中華電信。而中華電信僅以些微差距領先第四位的亞太電信，還有台灣之星。以上傳速度來看，遠傳同樣搶下第一，是唯一平均上傳速度衝破100Mbps關卡的業者，其次則依序是台灣大哥大、中華電信、台灣之星與亞太電信。

而從大型app下載速度來看，雖然iOS版軟體更為龐大，但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，接近2GB的遊戲app都能在2分鐘多左右下載完成，只有台灣之星的下載時間超過平均許多。

三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間。（中時新聞網製）

對比2021年1月份與2月份測速結果來看，有幾個值得探討的發現。以5大電信平均網速來說，遠傳延續1月份測速結果，在5G下載、上傳速度都維持第一，且下載速度與上傳速度都比1月略有提升，下載平均網速衝破400Mbps大關，另外對比1月測速結果略有上升的則是台灣之星。

2021年1、2月份5大電信平均下載、上傳網速度與排名。（中時新聞網製）

另外台灣大哥大、中華電信、亞太電信的測速結果對比1月則都是不升反降。其中台灣大哥大網速平均下滑的幅度不多，仍維持一定水準，且由於中華電信、亞太電信下滑幅度更大，反倒從1月份下載速度第4位竄升到第2位。

另外從1月、2月的結果對比可以發現，1月份下載速度與上傳速度都跟遠傳電信結果在伯仲之間的亞太電信，2月份有明顯下滑。接著就來分析一下2月份測速時的情況。記者於2月19日進行2月份第一次測速，當時即發現使用亞太電信的SIM卡，在3支測速手機中都會在下載app以及測速時由5G掉下4G，而同樣情況並不會在使用遠傳SIM卡時出現（換句話說，遠傳5G收訊在該地點是穩定的）。觀察測速位置，周邊是開放環境，也沒有遮蔽物可能會影響測速結果。

2021年2月份執行5G測速專題的位置。（黃慧雯攝）

因上述情況，記者在2月25日又進行一次5G測速，並且依照亞太電信建議，測速時確實將VoLTE功能關閉（根據1月份經驗，此功能有無關閉並不會對於5G測速有所影響，因為並非在通話中）。測速前，為排除SIM卡收訊可能有問題的因素，先在信義區分別以Galaxy S20 Ultra以及realme X50 5G裝上遠傳SIM卡與亞太SIM卡先行測試，結果發現兩者結果差不多，因此再度前往台北車站同一地點測速，結果發現比遠傳與亞太電信SIM卡之間的測速情況，仍舊維持與2月第一次測速一樣，也就是遠傳SIM卡測速結果穩定（測速期間都能持續維持在5G，代表該地點5G訊號穩定），而亞太電信測速結果與遠傳電信的結果仍舊有一段明顯落差。

基於此原因，2月26日再度前往同一地點進行測速。經短暫測試（僅測試遠傳SIM卡與亞太SIM卡），兩者速度已經相當接近，趨近於1月份的結果。而因為2月份累積3次測速經驗，有2次出現亞太電信在下載、上傳速度明顯不如遠傳電信的結果，幾經考量最終以第2次測速結果為準，列於上述表格之中。

根據遠傳電信與亞太電信在2020年9月達成5G頻段共頻共網共建（三共），以及2020年11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網的協議，雙方共頻共網合作將從5G延伸至4G頻譜。然而在共頻共網的相關法規尚未獲得NCC正式通過之前（目前還難以確定時間點），因此雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。而待3.5GHz共頻共網的相關法規通過之後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與現階段的模式或是體驗不一樣。

以亞太電信與遠傳電信當前以MVNO形式合作的前提下，理論上遠傳電信、亞太電信的5G網速應該是與遠傳電信不相上下。只是很有趣的在2月份進行測速時，3次測速中有2次測速都發現亞太電信的5G訊號會掉下4G，而遠傳不會。經排除測速地點有遮蔽物影像、手機、測速時手機設定可能有誤等因素後，仍無法明確了解為何會有此情況發生，留下一個謎團待解。

(科技)