在2021年，是否要升級申辦5G手機，應該是不少消費者認真考慮的問題！這時候，你經常出現的地點是否都能順利收到5G訊號，就是一個關鍵問題。今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。

iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra是本月5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）
iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra是本月5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

2月份測試方法：測試地點，選定台北車站外無遮蔽處，使用三星Galaxy S20 Ultra、realme X50 5G以及iPhone 12 Pro三款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensingal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版則是搭載高通Snapragon 865處理器，同樣是外掛X55數據晶片。realme X50 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，iOS 1.5.8版2.8GB、Android 1.5.8版1.97GB。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）
iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）
三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）
三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）
realme X50 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）
realme X50 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年2月份）。（中時新聞網製）

以下便是三款手機在2月份的測試結果。以iPhone 12 Pro為例，以5大電信的平均下載網路速度來對比，遠傳電信奪下第一，平均下載速度達到418.98 Mbps，其次是台灣大哥大（290.53 Mbps）、亞太電信(253.13 Mbps)、中華電信(175.7 Mbps)與台灣之星(139.28)。上傳速度則同樣是遠傳電信得到第一名（126.13 Mbps）。

以三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，結果與iPhone 12 Pro測速的成績極為類似，下載速度方面由遠傳奪下第一，取得464.5 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是遠傳、台灣大哥大、中華電信、台灣之星以及亞太電信。上傳速度也由遠傳取得第一，是119.5 Mbps。

而若以realme X50 5G的測速結果來看，下載網速仍由遠傳電信奪下第一，取得355.52 Mbps的成績；上傳速度也由遠傳取得第一，是103.5 Mbps。以下載速度排名，則依序是遠傳、台灣大哥大、中華電信、台灣之星、亞太電信。

若暫且將手機的因素排除，將測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由遠傳奪下，台灣大哥大勝過的1月份的亞軍—中華電信。而中華電信僅以些微差距領先第四位的亞太電信，還有台灣之星。以上傳速度來看，遠傳同樣搶下第一，是唯一平均上傳速度衝破100Mbps關卡的業者，其次則依序是台灣大哥大、中華電信、台灣之星與亞太電信。

而從大型app下載速度來看，雖然iOS版軟體更為龐大，但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，接近2GB的遊戲app都能在2分鐘多左右下載完成，只有台灣之星的下載時間超過平均許多。

三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間。（中時新聞網製）
三款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間。（中時新聞網製）

對比2021年1月份與2月份測速結果來看，有幾個值得探討的發現。以5大電信平均網速來說，遠傳延續1月份測速結果，在5G下載、上傳速度都維持第一，且下載速度與上傳速度都比1月略有提升，下載平均網速衝破400Mbps大關，另外對比1月測速結果略有上升的則是台灣之星。

2021年1、2月份5大電信平均下載、上傳網速度與排名。（中時新聞網製）
2021年1、2月份5大電信平均下載、上傳網速度與排名。（中時新聞網製）

另外台灣大哥大、中華電信、亞太電信的測速結果對比1月則都是不升反降。其中台灣大哥大網速平均下滑的幅度不多，仍維持一定水準，且由於中華電信、亞太電信下滑幅度更大，反倒從1月份下載速度第4位竄升到第2位。

另外從1月、2月的結果對比可以發現，1月份下載速度與上傳速度都跟遠傳電信結果在伯仲之間的亞太電信，2月份有明顯下滑。接著就來分析一下2月份測速時的情況。記者於2月19日進行2月份第一次測速，當時即發現使用亞太電信的SIM卡，在3支測速手機中都會在下載app以及測速時由5G掉下4G，而同樣情況並不會在使用遠傳SIM卡時出現（換句話說，遠傳5G收訊在該地點是穩定的）。觀察測速位置，周邊是開放環境，也沒有遮蔽物可能會影響測速結果。

2021年2月份執行5G測速專題的位置。（黃慧雯攝）
2021年2月份執行5G測速專題的位置。（黃慧雯攝）

因上述情況，記者在2月25日又進行一次5G測速，並且依照亞太電信建議，測速時確實將VoLTE功能關閉（根據1月份經驗，此功能有無關閉並不會對於5G測速有所影響，因為並非在通話中）。測速前，為排除SIM卡收訊可能有問題的因素，先在信義區分別以Galaxy S20 Ultra以及realme X50 5G裝上遠傳SIM卡與亞太SIM卡先行測試，結果發現兩者結果差不多，因此再度前往台北車站同一地點測速，結果發現比遠傳與亞太電信SIM卡之間的測速情況，仍舊維持與2月第一次測速一樣，也就是遠傳SIM卡測速結果穩定（測速期間都能持續維持在5G，代表該地點5G訊號穩定），而亞太電信測速結果與遠傳電信的結果仍舊有一段明顯落差。

基於此原因，2月26日再度前往同一地點進行測速。經短暫測試（僅測試遠傳SIM卡與亞太SIM卡），兩者速度已經相當接近，趨近於1月份的結果。而因為2月份累積3次測速經驗，有2次出現亞太電信在下載、上傳速度明顯不如遠傳電信的結果，幾經考量最終以第2次測速結果為準，列於上述表格之中。

根據遠傳電信與亞太電信在2020年9月達成5G頻段共頻共網共建（三共），以及2020年11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網的協議，雙方共頻共網合作將從5G延伸至4G頻譜。然而在共頻共網的相關法規尚未獲得NCC正式通過之前（目前還難以確定時間點），因此雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。而待3.5GHz共頻共網的相關法規通過之後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與現階段的模式或是體驗不一樣。

以亞太電信與遠傳電信當前以MVNO形式合作的前提下，理論上遠傳電信、亞太電信的5G網速應該是與遠傳電信不相上下。只是很有趣的在2月份進行測速時，3次測速中有2次測速都發現亞太電信的5G訊號會掉下4G，而遠傳不會。經排除測速地點有遮蔽物影像、手機、測速時手機設定可能有誤等因素後，仍無法明確了解為何會有此情況發生，留下一個謎團待解。

5G測速挑戰》2021年1月5大電信5G網速誰最強
5大電信5G通通開台 教你找找到底哪兒有5G訊號？

(科技)

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