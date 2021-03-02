109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，在上周六比賽中失言的台灣師大後衛林仕軒，今天在球隊迎戰國立體大的比賽中並未登錄出賽，賽後也公開致歉。

台師大教練王志群表示，今天讓林仕軒停賽一場，主要是學生籃球教育優先，林仕軒在場上做了錯誤示範，要了解自己的錯誤、記取教訓，這階段後面賽事還不確定是否讓他繼續沈澱，但他願意面對自己的錯誤，「昨天就有跟他提今天會讓他休兵，他也接受，而他第一個念頭是擔心球隊在後場缺人手，也很自責自己造成球隊困擾。」

林仕軒今天賽後在王志群陪同下再次致歉，他說：「事情當天就有當面跟阿巴西道歉，比賽當時情緒過於激動脫口而出不當字眼，對於在場上使用情緒性字眼深感抱歉，也很抱歉造成台師大和社會困擾。」

27日這場台師大、世新一戰雙方比數接近，最後1.1秒雙方在攻防肢體碰撞上激烈，因此發生口角，裁判當下也盼雙方犯規，大專體總也和裁判開會，未來對相關狀況執法要更加嚴格，也會發公文各個學校宣導，希望不要再發生這樣的遺憾。

(中時 )