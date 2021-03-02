中國國家開發銀行董事長趙歡2日指出，2021年將在科技領域加大信貸資源傾斜，計畫安排戰略新興產業和先進製造業貸款投放人民幣（下同）4,000億元以上。

他在國新辦新聞發布會上並指出，該行還參與了國家集成電路產業投資基金二期的設立工作，募集了2,000億元資金，現在已經全面進入投資階段。此前，該行子公司已經參與集成電路國家產業基金一期投資，基金投資的財務效果明顯。

他說，「我們在科技創新領域選擇百家龍頭企業，沿著這個龍頭企業的上下游產業鏈選擇一千家重點企業進行專項金融服務，今年計畫安排戰略新興產業和先進製造業貸款投放4,000億元以上。」

趙歡並指出，2021年將運用開發銀行管理的產業投資基金、科創基金繼續加大對集成電路、先進製造業以及科技創新方面的股權投資力度，今年我們準備新增股權投資500億元以上。同時，該行還設立科技創新和基礎研究專項貸款，計畫今年安排發放重大科技項目的專項貸款500億元以上。

(工商 )