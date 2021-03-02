台康生技(6589)今日與日本藥廠簽訂長期供貨合約，成為台灣第一家為日本上市的生物藥品的長期生物製藥供應廠商。本產品是癌症治療的必須用藥，在日本市占率於同品項中超過30%以上。台康生技簽訂此長期供應合約後，每年將有穩定的生產訂單並實質挹助CDMO的營收，近2年該產品將占微生物廠產能至少5成。

近年來日本生物藥CDMO市場需求日益擴大，台康生技說，公司不但是海峽二岸三地唯一一家，也是亞洲少數幾家被日本PMDA查核通過的生物藥製造廠，透過本生產產品在日本銷售的實績，將更擴大在日本市場的競爭優勢，也大大提升日本及國際生技公司來台委託台康生技生產生物藥的意願及信心，此重大里程碑將會加速擴大CDMO的業務成長。

台康生技CDMO業務從2013年開始營運，2020年全年公司總營業收入已達新台幣十億元以上，營業毛利及營業收入皆創歷史新高。在今年更繼承接疫苗生產及美國、日本、歐洲、及台灣等全球製藥及生技公司的委託業務，逐步邁進成為國際型生物藥CDMO公司。隨著竹北商業化生產廠的產能挹注，未來的營運範圍將更多元，除前期臨床試驗用藥供給到上市產品供應，皆可提供完整之一站式的服務；台康CDMO委託研發暨製造業務也將擴大服務生命週期持續穩健成長。

台康生技指出，能夠完成此里程碑是經過長期的技術與經驗累積及成果的展現，本產品經由客戶轉廠技術移轉後，台康以5倍產能擴增的量產優化，完成在日本上市法規所需製程驗證與連續成功批次GMP生產、及達到法規單位就品質系統全盤檢視標準，最後正式取得PMDA之「醫藥品適合性調查結果通知書」調查結果判定符合醫藥品、醫療機器等之品質、有效性及安全性等之相關法律規定。在日本取得本上市產品生物製劑原料藥的第一生產廠。也再次證明台康的技術能量已達世界級水準，能穩定供應生產技術與生物藥產品給國際廠商。

(時報資訊)