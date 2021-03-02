視訊通訊公司Zoom宣布，本季的營收將超過預期；該公司預期數以百萬民眾將持續使用其視訊會議平台，進行遠端辦公以及參加線上課程。Zoom周一盤後股價大漲9.65%。

在新冠疫情爆發之初，Zoom仍為相對較年輕的公司，其由前思科(Cisco)前主管袁征創辦，他曾公開承諾要讓視訊會議軟體較為容易使用。

Zoom預計本季度的營收在9億至9.05億美元之間，優於先前預估的8.292億美元。

Zoom的用戶數在過去一年一直激增，同期間股價上漲3倍多。Zoom表示，其有1644家客戶在過去一年分別貢獻了超過10萬美元的營收，家數為更前一年的雙倍。

Zoom第四季營收為8.825億美元，年增369%，優於8.118億美元的預期；經調整後的基礎，Zoom每股賺1.22美元，優於預期的0.79美元。

第四季GAAP收入來到2.56億美元，年增2327%；非GAAP收入來到3.609億美元，年增839%。

(時報資訊)