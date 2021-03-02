知名YouTuber理科太太在募資平台發起維他命產品的募資活動，輕鬆打破原設定100萬元的目標，至今已集資逾3200萬元。不過她所宣稱的「狀態好到爆炸」、「增強體力」、「提升工作效率」等，飽受外界質疑。食藥署今表示，將針對是否違反《食安法》進行調查。

理科太太和先生賣起維他命，號稱1瓶抵12瓶、讓人狀態好到爆炸，短短一周募資破3000萬，許多網友質疑台灣人的錢是否太好賺？也有醫師、知識型網紅出面打臉，認為該項產品劑量少到不可思議，價格卻翻倍。

食藥署指出，國內並沒有保健食品，只有具小綠人標章的健康食品，通過認證可宣稱療效。就算理科太太在募資平台聲稱該產品為保健食品，只要不涉及宣稱療效，即不違法。

食藥署表示，將請地方衛生局了解其內容物，是否符合所宣稱的數據，如可增強體力78%、工作效率提升76%、精神變好76%、幫助入睡70%、思緒靈敏68%等；若不符合，可依《食安法》開罰新台幣4到400萬元。

至於廣告內容有沒有違規？食藥署表示，依據「食品廣告標示詞句涉及誇張易生誤解或醫療效能之認定表」，目前從理科太太的募資網頁上，沒有看到這樣的事實，會請衛生局持續了解、調查有無違規之處。

營養師林雅恩提醒，服用保健食品有風險，「就像基金下單有賺有賠」，應詳閱說明、聽取建議，以免花錢又傷身，尤其5種人食用前應留意：包括經常運動健身的人、擔心得到癌症或已有慢性病的人、準備懷孕的人、不想被當成人體試驗的人，以及容易食物過敏的人。

(中時新聞網)