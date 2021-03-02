國際上因為德國、韓國限制65歲以上者不開放接種AZ疫苗，引發國內關心會不會讓65歲長者施打AZ疫苗？中央流行疫情指揮中心發言仁莊人祥指出，根據英國最新研究，80歲以上確診者施打AZ疫苗，與BNT疫苗一樣可預防8成的住院率。目前台灣還是會開放65歲以上長者接種AZ疫苗，但會持續搜集國際研究滾動式檢討。

65歲以上長者能不能接種AZ疫苗？莊人祥表示，目前ACIP(衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組)是針對18歲以上都能打AZ疫苗，但目前國際上分成兩派，一派認為AZ臨床試驗在65歲以上民眾的接種數據不足，因此有些國家持保留態度，不開放長者接種AZ疫苗，但目前還是建議都可以打。

莊人祥分析國際間長者施打AZ疫苗的情況，英國部分，很多70至80歲以上長者都有施打；法國原先僅核准65歲以下民眾接種，之後又開放65歲到74歲民眾打；加拿大部分則「精神分裂」，專家不建議65歲以上施打，但仍開放接種，因為英國和其他國家施打都沒問題。而德國、韓國都限65歲以下民眾施打。

莊人祥表示，英國衛生單位針對750萬名70歲以上長者，施打BNT與AZ疫苗的最新研究指出，接種第一劑，並於4週後評估有症狀者，接種BNT後28天到34天保護力達到61％，但是35天後降低到57％；AZ疫苗部分，第一劑打完28天到34天的保護力達到60%，35天後變好，可達73%。

莊人祥表示，從研究數字看起來不管是哪支疫苗，打了一劑後，四週後的保護力都差不多，甚至AZ疫苗在35天後的保護力更好。

莊人祥說，另一項研究針對80歲以上的確診病人的研究，檢驗陽性14天之前是否打過疫苗。打過一劑者，35天後，這兩種疫苗都可以預防八成的住院率，因此不論AZ或是BNT疫苗，70歲或是80歲以上施打都有不錯的效果。

至於台灣未來是否要開放給65歲以上長者施打？莊人祥表示，台灣要開放施打疫苗到一定數量後，才會開放65歲以上接種，還有很多時間可以觀察全世界研究成果，都會持續根據這些研究結果滾動式檢討，並請ACIP學者因應訂定策略。

至於義大利研究發現，BNT疫苗對肥胖者的效果較差，對此莊人祥表示，過去就發現流感併發症中肥胖也是危險因子，在新冠肺炎也是如此，當然對疫苗保護力也沒有這麼好，但還需要更多研究數據佐證。

BNT疫苗到目前還是沒有消息，而上次德國BNT主動示好後，到現在有跟指揮中心接觸過幾次？莊人祥表示，就他所知至少有連絡過一次。

(中時 )