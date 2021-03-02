九太科技在SBL上半季以7勝13敗排名第三，僅次於台灣啤酒、裕隆納智捷隊，比起去年上半季3勝13敗進步不少，為讓下半季SBL更具觀戰性，九太找來新洋將喬丹.卡羅林（Jordan Caroline），在今日與媒體會面，並以英文縮寫「JC」諧音結合九太隊徽戰象，命名為「JC戰象」。

出身運動世家的JC戰象，期待能夠帶動九太攻勢、幫助團隊取得佳績，並且為球迷觀眾帶來耳目一新的視覺動感衝擊。

JC戰象畢業自內華達大學，身高6尺6吋（195公分），今年25歲，主打前鋒，內華達大學出產過許多NBA明星，像是麥基（JaVale McGee）、馬里昂（Shawn Marion）、「老祖母」強森（Larry Johnson）等，麥基與JC戰象還是同樣來自雷諾分校（University of Nevada, Reno）。

由於朋友都叫他英文名縮寫「JC」，九太也用諧音命名為「戰象」，除了符合九太象的形象，也期待下半季能夠帶來更好的「戰績」。

JC戰象曾在2019年與洛杉磯湖人隊簽約，去年加入NBA G-league及以色列籃球超級聯賽，表現不俗。

JC戰象是隨母姓，他出身運動世家，JC縮寫名字傳承於外祖父J.C. Caroline，J.C. Caroline曾是NFL芝加哥熊隊球員，父親Simeon Rice曾是亞利桑那紅雀、坦帕灣海盜球員，並於海盜隊獲得2002超級盃冠軍，母親Jayna Caroline也是田徑選手。

結束14天隔離，再加上7天的自主健康管理後，JC戰象迫不及待回到球場，他說：「第一次來到台灣，很高興成為九太的一份子，期待與隊友合作，能夠打出好成績。」

總教練劉嘉發表示：「球隊歷經半季的努力，期待下半季可以打出好成績，隨著JC戰象的到來，希望能夠補強禁區的活動力，配合傷兵的歸隊，下半季及季後賽再創佳績。」

JC戰象挑選24號球衣當作他海外職業生涯第二站起步，「布萊恩是我的偶像，加上母親生日24號，因此決定挑選24號當背號，希望能打好每一場比賽。」

JC戰象說，去年在網路上得知布萊恩空難過世，當時還以為是網路上的假新聞，沒想到是真的，當時簡直是晴天霹靂，至今仍不敢相信這是真的。

JC戰象表示，來台之前已看過SBL各隊錄影帶，對於台銀洋將艾爾文以及九太余煥亞非常有印象，艾爾文是因為兩人在NBA G-league交手過，所以印象深刻。

(中時 )