李嫌涉及今年農曆年前嘉義市一名富商綁架案，肉票在家屬交付3000萬後獲釋，事後不願報案，警方輾轉得知後著手偵辦。（圖／民眾提供）

嘉義海區某宮廟一名柯姓董事農曆年前遭人綁架，據傳家屬付了贖金後當天即獲釋。據了解，這名董事38歲是富二代，父母在大陸經商有成，在嘉義縣治特區擁有2棟公寓，他自己長年投資房地產，2年前曾在縣治辦一場明星級婚宴，還請來郭子乾、ㄚ頭主持及知名藝人演出，引起不少轟動。

這名董事不願受訪，記者致電這名董事，他接通「喂」了一聲，得知是媒體採訪，稱「記者打錯了」，隨即掛斷，未再接電話。

知情人士表示，被害董事首次擔任該宮廟董事一職，曾向他透露是在嘉義市遭人擄走，並付出300萬才獲釋；而被害董事與涉案人士應該無恩怨，對方疑似覬覦被害人家境富裕，才將人擄走，再向被害家屬開口勒贖。

該名人士也說，被害董事父母在大陸開工廠，廠內據悉有5000名員工，現在工廠還有在運作，可說經營得有聲有色，而被害人在家中排行老二，個性沉厚寡言，但很有生意頭腦，受父母器重。

2年前，被害董事在嘉義縣治特區朴子簡易庭旁，席開百桌，有網友臉書社團《朴子民意觀察站》張貼「2019隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」海報，主持人請來郭子乾、ㄚ頭，還有丁噹、李千娜、王識賢及陳雷等知名歌手輪番獻唱，明星級的婚宴，引起網民議論紛紛。

(中時 )