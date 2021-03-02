民進黨政府進口萊豬、關中天新聞台、三接站破壞藻礁，再加上鳳梨事件，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書以「『討厭民進黨』的感覺回來了！」發文，表示「討厭民進黨」已進入到2.0版，反彈與反噬的力量，必須也應該要加倍奉還給蔡英文。

黃子哲說，民進黨政府倒行逆施，在萊豬、中天、鳳梨、藻礁等議題上，頻頻失血，甚至連新冠肺炎疫苗也因進度緩慢而引發質疑。如今民進黨各地放火，四處失分的窘境，的確越來越有當年那個「討厭民進黨」的FU了。

他說， 2018年九合一選舉前，蔡英文總統開了太多戰場，從一例一休、年金改革、能源政策、用人酬庸……，甚至選前促轉會副主委張天欽東廠事件等，都備受批評與指責。當時社會壟罩一股「全台最大黨就是討厭民進黨」氛圍，果然讓民進黨大敗，輸到脫褲。

黃子哲指出， 2020年若非反送中、一國兩制台灣方案等加分題，蔡英文恐怕無法順利連任。但第二任期開始不久，蔡政府隨即鴨霸的宣布開放萊豬，接著關掉中天新聞台。這幾天台灣鳳梨遭對岸暫停進口，農民欲哭無淚而政府也束手無策；而蔡政府一再漠視「第三座液化天然氣接收站」會破壞大潭藻礁生態的疑慮與訴求，也引發各界怒火，反而加速讓「珍愛藻礁公投」順利完成連署。

他表示，更重要的是，上述議題其實幾乎與藍綠政治對抗或意識形態無涉，反而是關乎食安、言論自由、環保、農民權益等問題，而這些議題正是民進黨過去聲稱最關心，或說最擅長操作騙取選票的領域。如今卻在執政無能下，一一被看破手腳，也一步步被民意所反擊。

黃子哲強調，不同的是，當民進黨把公投與大選脫鉤，找網軍攻擊公民團體、傾綠營勢力抹黑國民黨、藉大內宣掩蓋施政失敗等，「討厭民進黨」便已進入到2.0版，反彈與反噬的力量，必須也應該要加倍奉還給蔡英文。

(中時 )