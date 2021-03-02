根據富達國際（富達）分析師的預計，2030年前，全球將有近四分之一公司會實現碳中和， 歐洲企業在實現淨零碳排（碳中和）上領先全球，但亞太企業正迎頭趕上。

富達國際的年度分析師調查顯示，在未來10年內，將有近四分之一（24％）的公司會實現碳中和，突顯出各行業及區域對於環境、社會和治理（ESG）的關注日益提升。當中以歐洲企業獨居領先地位；富達國際分析師估計，到了2030年，將有3成的歐洲公司會達到碳中和，而亞洲企業也在迎頭趕上，有超過兩成（23％）的亞太地區企業可望於2030年實現碳中和的里程碑。

富達國際的年度分析師調查是透過其內部分析師，研究了全球各地約15,000家個別企業的觀點，並集合了由下而上的資訊，得出企業界的關鍵趨勢。富達國際全球公司治理與永續投資主管陳振輝表示，氣候變化是對社會、商業以及公司和市場長期獲利能力的一大威脅，因此富達國際期望所投資的公司應有明確志向，致力解決氣候變化對其業務的潛在影響。令人鼓舞的是，在各行各業和不同區域，永續發展的議題一年比一年受到重視，疫情大流行更是加速了這種思維的轉變。

陳振輝表示，在今年有超過半數（54％）的富達分析師表示，他們所負責研究的大多數公司目前都有定期討論永續發展議題。而在2020年該比例僅為46％、在2017年更只有13％。至於淨零碳排預測乃基於企業當前的計劃，隨著監管日趨嚴格，加上穩健的ESG做法成為吸引投資者資本的指標，預計該預測未來數年會進一步向上修正。

在負責研究中國大陸市場的富達分析師中，有25％表示大多數公司對ESG均日益重視，比例高於3年的約15％，這可能是企業對中國大陸2060年淨零碳排放目標的第一步反應。富達國際大中華區公司治理及永續投資總監及協管基金經理人王芳表示，中國大陸的碳排放量有望在2030年左右達到高峰，換言之，中國大陸距離2060年的目標，只有不到30年的時間來減少碳排放。但根據富達國際和公司的訪談，有信心大陸的企業能夠應對此挑戰──事實上，富達國際最近發布的「中國企業盡職治理報告」便反映了中國大陸在投資盡職治理方面取得穩定而全面的進展。如果不能好好控制氣候變化的話，中國大陸將會飽受損失。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示，全球各國和不同行業的復甦步伐均有所不同，這取決於疫苗的推出以及新變種病毒的潛在影響。中國大陸在2020年呈現的「先進先出」優勢，應可延續至2021年。在封鎖期間飽受打擊的產業，將會最能受惠於經濟重啟。疫情意想不到地突顯了ESG議題的緊迫性。富達看到亞洲發展永續投資的機會，特別是透過正確的方法鼓勵公司披露ESG資訊。

(工商 )