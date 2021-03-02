徐乃麟、曾國城2日主持華視《天才衝衝衝》，曾國城先前兩度被雞排妹、廣告導演馮云指控性騷，年前已對外回應2日暫不受訪，搭檔徐乃麟被問到此事表示：「就像講話，說者無心聽者有意，都是一樣的意思，有時候男女藝人搭個肩或碰一下，有些人感覺不一樣，還是要很注意這些互動，不要讓人家覺得有吃豆腐或想佔人家便宜的嫌疑，能避免就盡量避免。」

徐乃麟入行將近40年，除了肢體動作，一直很注意和女明星的來往距離，「我從來不逾越，讓別人覺得色瞇瞇或是手來腳來」，他還舉例張文綺，認為兩人情同父女，所以才在節目上有搭肩互動，屬於關係不同的特例。對於雞排妹，徐乃麟坦言私下無往來，不願多做評論，「她本來就比較激進，一樣米養百種人，每個人說話態度、想法都不太一樣」。

徐乃麟日前爆出顏面神經失調，「早就好了，這個跟中風截然不同」，並提及自己是「鬼吹風」，當時免疫力低下，剛好又遇寒流。他還原當時，那天他拍廣告拍到凌晨兩點，眼睛乾澀又吹到風，後來還為此錄一段吹口哨影片給醫師友人看，對方回應：「這就是顏面神經失調，小事情。」他之後跑去三總治療，吃類固醇、針灸，約兩周就恢復健康。

(中時 )