畫面曝光 阿扁豪宅旁槍響 警匪互轟20槍 嫌倒斃BMW休旅車

高雄槍戰遭擊斃綁匪 遺體從車輛內被抬走

嘉義市警局會同刑事警察局打中心及高雄市警方，今（2日）上午在高市鼓山區明誠4路附近圍捕一名涉及擄人勒贖的李姓綁匪時，雙方爆發槍戰，雙方駁火超過20槍，李嫌身中數槍身亡；高雄市警察局長黃明昭回應，當下岡山分局員警見歹徒駕車衝撞並欲持槍攻擊，「能當機立斷予以射擊壓制，機智英勇殊堪嘉許」。

高雄市警察局表示，岡山分局員警配合嘉義縣、市警察局與刑事警察局偵八隊共同偵辦該強盜案，今晨上午伺機發動攻堅圍捕，見犯嫌從車內持槍欲攻擊圍捕同仁，岡山分局員警當下立即反應拔槍予以射擊壓制，李嫌中彈後送醫搶救不治。

高雄市警察局表示，該員警配合友軍偵辦強盜案件，於進行攻堅圍捕時奮勇身居第一線，見歹徒駕車衝撞並欲持槍對警駁火攻擊，能當機立斷予以射擊火力壓制，確保在場所有參與攻堅圍捕同仁的人身安全，機智英勇殊堪嘉許，

黃明昭特別指示就參與本案攻堅圍捕有功人員，將特別予以表揚慰問，並從優獎勵；黃明昭重申，面對一切暴力不法情事及犯罪份子，警察局全體同仁必將嚴厲追緝究辦不逮，捍衛法治、肅靖治安的決心與立場不容挑戰。

(中時新聞網)