警剛開19槍擊斃綁匪，現場氣氛肅殺，一名阿伯悠哉騎單車路過，似乎完全不知發生什麼事（民眾提供）

高雄市立美術館豪宅區、阿扁豪宅前面，今（2日）槍聲大作，一名涉及嘉義富商擄人勒贖的李姓嫌犯，開著白色BMW休旅車停在路邊，遭警方圍捕時企圖在車內持槍回擊，遭警方開19槍擊斃。現場畫面曝光，就在槍聲剛結束，大批警方仍團團圍住犯嫌，一片肅殺氣氛當中，突然一名阿伯騎著單車，目不斜視、悠哉地從人行道路過，渾然不覺旁邊正是警匪交戰現場，彷彿平行世界。

據了解，嘉義一名從事網路簽賭的柯姓富商農曆年前洗三溫暖時遭人綁架，綁匪向家屬開出3000萬元鉅額贖金，據傳贖金後來一路被殺價至300萬元，歹徒得手後將富商放走。警方掌握涉案人士共6人，今早兵分六路，南下高雄追捕李男等嫌犯。

今早李男駕駛一輛白色BMW休旅車停放在明誠、美術館路口旁的停車格，警方獲報後趕抵現場圍捕，利用多輛偵防車直接卡住李男去路，不讓他駛離停車格。李男第一時間試圖撞開警方車輛但失敗，還企圖倒車再次衝撞，遭到十多名員警持槍包圍。

眼見已成甕中鱉，李男竟拿起一把克拉克手槍、拉槍機上膛，指向警方。警方見嫌犯危險舉動，立刻大喊「不要動！雙手舉高！讓我看到你的手！」李男疑似頑強拒捕，遭警方開19槍火力壓制，現場一陣槍林彈雨，車輛擋風玻璃遭射穿、前車輪也洩氣。嫌犯疑似腹部中槍被送醫急救，稍早不治。

一段現場影像曝光，只見現場多名員警仍持槍警戒，正在探查李嫌狀況，但一旁馬路上不知情的車輛持續來來往往，先是一輛機車企圖從偵防車中穿越，遭員警揮手示意離開；接著一名阿伯騎著腳踏車出現在人行道上，優哉游哉地從槍戰現場穿過，顯然完全不知身旁發生什麼事。

(中時新聞網)