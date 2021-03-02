從《大學生了沒》發跡的Nina長相甜美，一直以來都是發電機，先後和同為節目班底的張灝、小新交往，如今她已經嫁做人妻，也為小新生了可愛女兒Hana，時常在社群平台分享生活點滴，日前她也發文分享兒時趣事，當時國小5年級的她迎來初經，沒想到爺爺得知後竟一言不發的出門，讓她至今印象深刻。

Nina日前在IG發文，她在小學5年級時初潮來了，很慌張地回家跟爺爺說：「我流血了！」不料爺爺一聽竟然直接出門，留下她錯愕地待在家，「當下覺得我是不是做錯事了？」大約過了10分鐘後，爺爺便提了透明塑膠袋回家，「裡面裝滿了各個牌子、各長度的衛生棉。」

當時爺爺還用山東腔說：「紙季（自己）挑一個用吧～」讓Nina至今記憶鮮明，忍不住向爺爺告白，「獅子真是霸氣啊（我爺爺），我每天想念您！永遠愛您！」也有網友好奇問說，個子嬌小的Nina之後是否有繼續長高，她也回應有喔，「我小五來一次就停了，小六快國一才又來一次，才是固定每個月（來月經）。」

童年的暖心經驗也讓網友們直呼，「自己挑一個用吧那句話我腦袋自動有聲音」、「剛剛在車上聽到哭」、「我老公就是山東人，山東男人真的很暖～～」、「哈哈哈爺爺好優」、「啊哈哈哈爺爺好暖好可愛！」、「我剛剛模仿了一次，阿公也太帥！竟然知道怎麼處理」。

(中時新聞網)