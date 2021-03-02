台南市警六分局為維護市民安寧的生活空間，不定期執行取締危險駕車勤務。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

近來台南市南區夜間常有改裝車輛出沒，不僅噪音擾鄰，更影響周邊道路交通安全。市警六分局為維護市民安寧的生活空間，從3月份起規畫優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路等路段，執行取締危險駕車勤務，並針對超速行駛、改裝車噪音加強執法。

警方統計，從1日至今共舉發改裝車違規8件；其中，改裝燈光6件、頭燈變更1件，另舉報排氣管噪音1輛。

警方指出，駕駛人或車主不當改裝車體、電氣設備，可能減弱車輛安全結構，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例可處新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。

至於改裝排氣管部分，除違反《噪音管制法》可處車主或駕駛人罰鍰外，也可依《道路交通管理處罰條例》開罰；另外，駕駛人如有危險駕駛行為，也可能觸犯《道路交通管理處罰條例》可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰緩，最重還可依刑法公共危險罪移送法辦。

警六分局長陳錦文呼籲民眾，不要任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，除能確保行車安全外，也避免噪音影響環境安寧；同時，警方還將持續針對改裝及噪音車經常出沒的重要路段，規畫勤務強力執法，維護民眾權益，還給市民舒適寧靜的夜晚。

(中時 )