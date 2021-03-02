女星Janet（謝怡芬）在上月22日生下第二胎男寶Dylan，雖然Janet產後才隔1個多禮拜，她就大方曝光產後身材，Janet還和她4年前生第一胎的身材做比較，Janet的肚子目前還沒完全消，有妊娠紋、身上的肉也是鬆鬆垮垮的，3歲兒子Egan還指著她肚子問「還有另外1個寶寶？」讓Janet哭笑不得。
Janet稍早在網上曬出多張她生完大兒子Egan和二寶Dylan的產後對比照，Janet一樣都穿運動內衣、內褲、挺著大肚，Janet發文開頭就透露，3歲兒子Egan會指著她的肚子問「還有另外1個寶寶？」讓Janet哭笑不得。
Janet指出，她生第二胎的身材相較於第一胎比較鬆弛，肉下垂、有皺紋和妊娠紋「女人們，你。看。起。來。還。是。會。像。在。懷。孕！我的屁股多了兩個（不是好事變翹的那種）」，Janet也自曝胸部變豐滿「但是，到底要怎麼使用這組新的ㄋㄟ ㄋㄟ啊，又要開始跟它戰鬥了」。
雖然身材尚未恢復，Janet仍正能量鼓勵自己並喊話媽媽網友「我們花了快10個月的時間創造新生命，所以不要對自己太嚴格。生完小孩也是要對自己好一點。你會需要時間治癒，恢復，重建，再次變緊實，讓身體變成2.0新版本」。
Janet樂觀面對產後身材，發文引發網熱議，她也搞笑曬背影照，不過Janet一轉身卻被眼尖網友發現，Janet內衣扣子沒扣好，也讓網友留言直呼：「這好真實」、「一個釦子掉了」、「比美美的孕婦沙龍照 更值得紀念」、「很自然的美麗，辛苦妳」。
(中時新聞網)
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