許多民眾喜歡在手搖飲裡添加配料，增加口感，但你知道其熱量嗎？營養師高敏敏在臉書粉專分享一張手搖飲配料熱量排行，包括常見的珍珠波霸、粉條、芋圓、布丁等12種配料，其中第一名的奶蓋更是跌破大家眼鏡，紛紛留言表示「一直以為很健康」。

營養師高敏敏昨（1）日於臉書粉專分享一張12款手搖飲配料排行，並表示所有皆以手搖飲2大湯匙（約60g）作為熱量估算值。高敏敏表示，12款配料中，熱量最高的竟然不是珍珠，而是很多人喜愛的奶蓋。

熱量從1至12分別為：奶蓋203大卡、珍珠波霸156大卡、粉條131大卡、芋圓128卡、OREO脆片116大卡、布丁110大卡、椰果76大卡、蒟蒻71大卡、仙草凍57大卡、愛玉45大卡、寒天42大卡、蘆薈31大卡。

高敏敏分享12種手搖飲配料排行，令不少網友直呼第一名超意外。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏指出，製作奶蓋需要用奶油、糖及鹽，甚至加入一些煉乳一起打發，而且若要使奶蓋不會有油水分離的狀況，乳脂肪含量通常會比較高，高敏敏也補充表示，加糖的奶蓋就像是穩定劑般，能夠使奶蓋更加穩定，但消費者喝下去的通常都是滿滿的糖和油。

高敏敏說，基本上每一樣配料都會用蜜過糖，使得配料有香甜的味道，因此即便點了無糖，配料裡面也潛藏精緻糖（大約２至４顆方糖量），因此呼籲「偶一為之可以，天天喝就不行」。

貼文曝光後，不少網友驚呼，過去喝綠茶奶蓋都會點無糖，以為這樣喝很健康，沒想到熱量這麼高，「真的好可怕」。

(中時新聞網)