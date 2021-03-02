評鑑結束與4名國外委員透過視訊大合照。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

受疫情影響，各大醫院運用科技跨越距離並減少不必要接觸。童綜合醫院自2008首次通過JCI國際醫療評鑑認證獲得肯定，去年底連續5天採用視訊完成第5度JCI評鑑，力求醫療服務品質與世界同步。

童綜合醫院透過鏡頭與人位在美國、澳洲4名醫療專業委員對談溝通，並一同檢視醫院的醫療服務、感控安全與臨床作業等等，經過5天連線視訊來巡檢醫院各重點區域，交流分享不同觀點的建議，提供作業上更加流暢與精進的方式。

5天視訊評鑑結束後，4名委員與JCI美國總部都很肯定童綜合醫院，於今年核發並寄來童綜合醫院通過JCI國際醫療評鑑認證證書，這也是童醫院第5度獲得國際肯定。

童綜合醫院資訊部主任蔡宏隆表示，受全球疫情影響，重塑各種既有行為模式；而透過視訊來完成工作任務，勢必是未來趨勢，因此童醫院超前布局，經由資訊人員研究如何透過視訊執行，結合醫療與全院同仁相互合作，布建全院網路網絡，讓視訊連線避免斷線的產生，也才能促使視訊評鑑順利完成。

品質管理中心主任連啟勛指出，JCI評鑑是世界衛生組織認證的美國國際醫院評鑑組織的國際分支，主要以改善病人安全與醫療照護品質為使命，其評鑑為全球公認最具權威的認證，目前台灣僅有少數醫療機構通過JCI認證；童醫院自我要求在醫療環境中的每一個人執行作業時，都須以病人為中心來考量，並且遵守一定的流程，以建立一個安全的醫療環境。

連啟勛說，因應全球的疫情發展狀況，為突破距離的限制，在院長童敏哲敏銳的觀察與決斷下，決定突破傳統窠臼的限制，創台灣醫療同業先例而採行全面視訊方式進行評鑑，由品管中心負責統籌這次評鑑，資訊部同仁全盤檢視院內網路與建置資訊設備，超前佈署來完成JCI視訊評鑑，也為未來任何的遠距視訊評鑑、會議、教學，乃至醫療等做好準備。

藉由視訊進行JCI評鑑。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

藉由視訊進行JCI評鑑。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

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