新北市勞工局推辦友善企業獎勵措施，針對提供勞工優於法令措施的企業，予以最高5萬元獎勵金，今年更放寬30人以下中小企業也可申請，1日起開放受理；其中去年獲得獎勵的慶良電子公司，不僅為員工首創畢業典禮有薪假，就連孩子新生入學也可請一整天的有薪假，讓員工直呼「老闆揪甘心！」。

新北市勞工局表示，去年首次推出採獎勵計畫，鼓勵企業提供優於法令的職場友善措施，共有15家企業符合資格，頒發獎勵金35萬元，實際受惠勞工達2538人。

勞工局今年擴大申請對象資格，放寬讓30人以下的中小企業也可申請，只要企業在新北市境內設有營運據點，有提供優於法令的友善家庭或工作平等措施，並有新北市勞工實際受惠，即可提出申請，每項措施獎勵1萬元，最高5萬元，申請時間自3月1日起至5月31日止。

「職場上的小確幸！」慶良電子公司余姓專員介紹，雙薪家庭愈來愈多，過去家長想參與孩子的畢業典禮、新生入學，往往得耗費特休另外請假，有的新進職員年資不足，恐因工作錯過孩子重要里程碑，公司多年前開放畢業典禮、新生入學可請有薪假，每年10多名同仁受惠，一起見證孩子生命歷程。

「離職率降低了！」資拓宏宇公司除了提供新生入學有薪假，也將陪產假從5天延長至10天、婚假從8天延長至10天、產假從56天延長至60天，去年獲得5項獎勵補助，堪稱「福利最好的新北企業」之一；康姓經理指出，今年加碼設計「新手父母禮包」，內含嬰幼兒濕紙巾、嘴唇訓練器、小手帕、矽膠圍兜兜、湯匙套裝組等，是送給剛成為新手爸媽的員工最好的祝福。

(中時 )