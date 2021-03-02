據悉，香港正在研議是否能讓近來頗火紅的提供特殊目的收購公司，也俗稱為空白支票公司（Special Purpose Acquisition Company, SPAC）在港交所掛牌交易。

SPAC公司沒有實際產品，這種空殼公司一旦成立後，就會透過初次公開發行（Initial Public Offering, IPO）募得市場資金，然後再把這筆錢，拿去收購未來有潛力的未上市公司。也就是，能讓被收購的公司得以立刻上市交易。在游資氾濫，股市大好的現在，這種借殼上市，且有潛力題材的公司，也立馬能成為資金追逐對象。

目前，美國是SPAC大本營，因為大多數SPAC都已在美上市。根據 金融交易平台Dealogic，2021年的前兩個月，SPAC就吸收了市場約600億美元，已超過2020年吸金量的七成。

1日，根據香港當地媒體，由香港財政司司長擔任主席的金融領導委員會上，也聽取證監會和港交所簡介有關SPAC在全球金融市場最新發展。同時，也進一步討論合適上市制度，以加強香港國際金融中心競爭力。

彭博社報導，香港政府正在認真考慮允許SPAC上市，而包括香港首富李嘉誠之子李澤楷（Richard Li）在內的幾位香港富豪，都已經在設立專屬的SPAC。

路透社旗下數據公司Refinitiv表示，即使沒有SPAC上市，香港交易所還是2020年全球第二大的最受歡迎股票交易地點，總交易量為312億美元。至於美國那斯達克，同期交易量則為513億美元。

(時報資訊)