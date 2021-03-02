3家外資對美律(2439)出具最新研究報告，對於美律釋出偏向保守的看法，加上IC晶片的缺貨潮，美系、日系外資分別將美律目標價由160元、185元調降到150元以及170元，但三家外資均未調整評等，維持中立或買進。

美系外資表示，美律預估第一季營收將小幅季減、毛利率輕微復甦，目前看到美律對其2021年耳機和揚聲器的穩定看法，目前正將產線轉移到越南，以降低成本，惟日前法說並未帶來任何驚喜，故重申美律中立評等、目標價137元。

美系外資表示，美律預估首季營收小幅季減、但會相較去年同期成長逾50%，耳機產品季減年增，揚聲器則因逢智慧機淡季，故呈現季減年減，這符合市場預期，目前IC晶片市場短缺，仍然是美律耳機業務面臨的最大挑戰，美律計畫縮小智慧手機品牌的TWS(無線藍芽耳機)項目，將其轉化為毛利率的復甦季度和季度運營支出下降，預計美律第一季營收為84.88億元、每股盈餘落在1.8元。

歐系外資表示，美律預估第一季營收將小幅季減少，2月也因為工作天數減少也將導致營收下滑，但預計3月就可以出現反彈，但進入第二季，美律預計營收將出現季增年增，且耳機產品將出現成長，惟揚聲器則依舊疲軟，美律點出在IC晶片持續短缺下可能會削弱收入和利潤率，且客戶也不願意使用產品壽命接近尾聲的舊型號，故調降美律2020~2022年每股收益8~35%，維持其中立評等、將其目標價由160元調降到150元。

日系外資表示，美律去年第四季業績表現不佳，主要是受到大陸客戶拖累毛利率、蘇州美特較低的利潤率，以及匯兌損失。展望後續，美律未來產品線包括TWS、Gaming耳機以及商用耳機，另外，美律也持續滲透到新業務，有蘋果新業務、SiP新品以及視頻會議相關，預估美律2021年毛利率將提升到13.4%、營業利益率提升到5.1%，相較2020年成長，將美律目標價由185元調降到170元、維持買進評等。

(時報資訊)