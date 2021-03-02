109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽，昨天休兵1天後今天繼續後續賽程，首場台灣師大迎戰國立體大，台師隊長陳又瑋扛起隊長責任，佢場投進3記三分球，繳出19分、9籃板、6助攻全面數據，率隊73比61氣走國體，目前3勝1負，國體則是1勝3負。

陳又瑋上周六比賽才在關鍵時刻挺身而出，先投進超前分、再著對稍稍擴大領先分數，今天再度展現隊長氣魄，也展露外線投射能力，賽後他說：「平常多練就是了，就會增加出手信心，而我既然是隊長，在球隊有時進攻當機時，當然要接下帶領球隊反撲的責任。」

台師大教練王志群指出，本季對陳又瑋的要求是助攻數要提高，而他肯做肯學，很有責任心，是很優秀的球員，對於張兆辰限制國體藍少甫威脅，王志群也按讚，並稱許林信寬、許敬恩、黃泓諭等球員各司其職，讓球隊可以再搶一勝，接下來還要面對政治大學、健行科大、輔仁大學等勁旅，仍要繼續努力。

台師大此役4人得分上雙位數，除了陳又瑋，張兆辰贊助18分，也投進3記外線的黃泓諭13分，大一菜鳥林信寬10分；國體以蘇志誠13分最高，陳俊男、藍少甫各10分，藍少甫並抓下5記籃板，UBA生涯達成500籃板里程碑。

台師大張兆辰今天貢獻18分，表現也獲教練肯定。（大專體總提供）

國體藍少甫本場達成個人UBA生涯500籃板里程碑。（大專體總提供）

(中時 )