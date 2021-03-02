清水警分局辦理4天8梯次「防禦駕駛」訓練。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局為增進同仁安全駕駛概念及技能，特別首次自行辦理「員警駕車技能及操控技巧訓練」，透過專業教練教授「防禦駕駛」基本觀念及實地操作，以確保員警執勤安。

清水警分局特別商借沙鹿區勞工育樂中心，2日至5日辦理4天8梯次「防禦駕駛」訓練，透過專業教練的解說和現場實地操作、情境模擬等狀況，讓每位波麗士執勤技巧和安全更上一層樓。

分局長張啟祥更親身下場身先士卒體驗示範，從雨天濕地滑胎過彎、緊急迴避等勤務中的動作，毫不拖泥帶水。參與訓練的同仁也紛紛反映說，分局規劃用心的課程和專業教練的指導，透過訓練回饋，也發現之前追緝車輛不足和潛藏危險，讓外出執勤的時候安全性更有保障，也更知道如何避免事故發生。

張啟祥表示，過往警察機關辦理安全駕駛訓練，多以汽車為主，但員警執勤大多騎乘機車為主，因此嫺熟的機車操作，是執行外勤工作的必須技能，員警執勤時常遇到有時效性的案件，需快速趕到現場處理，過程中偶有員警因駕車防禦駕駛觀念不足及操控技巧不熟悉，導致交通事故發生，因此對於員警駕駛機車的操作技巧及安全駕駛觀念的養成，是對症下藥的解方。

張啟祥指出，期望透過「點線面」方式，從教育同仁開始，再由同仁向外拓展，不管是身邊的親友，或者是勤務中碰到的各種民眾，特別是清水分局轄內，有弘光、靜宜大學，大學生往往也是機車新手，事故發生率因為經驗、觀念和技術的不足，往往造成慘痛的傷亡，最終目的，希望可以讓更多的人都能瞭解「防禦駕駛」的基本觀念，降低事故發生率，讓轄內交通更安全。

清水警分局表示，透過提升員警自身的駕駛技術，體認「保護自身安全」是駕駛車輛執勤的首要原則，隨時注意周遭環境、道況變化，強化研判四周會發生事故之可能性，即時採取最安全之騎乘(駕駛)車輛方式，確保執勤安全。

(中時 )