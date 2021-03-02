基隆市「農林漁牧業普查處」2日成立，由副市長林永發主持揭牌，這次實地訪查工作期間為5月1日至6月30日，預估普查2100家業者，林永發呼籲，從事農林漁牧業者全力支持配合，讓普查任務能圓滿完成。

主計處表示，農林漁牧業普查是根據我國統計法規定，每5年定期舉辦的重要調查，自1956年創辦以來，這是第14次普查。市府指出，農業為經濟發展的基礎產業，在面臨人口老化、氣候變遷及貿易自由化之際，聯合國糧農組織於世界農業普查方案中建議，除蒐集農業結構性數據外，亦須兼顧糧食生產安全、食品安全、綠色環保及資源效率等資訊，以促進經濟永續發展。

市府指出，這次普查除蒐集農業經營現況、農地資源利用、農村家庭及勞動人口結構等核心項目外，特別配合國內發展趨勢，納入專業分工、重要農漁產品銷售分配情形，並強化安全及智慧農業、農業外僱人力等資訊，普查結果也可與其他國家比較，增進國際間合作交流。

市府進一步說明，未來將規畫建置農業普查資料庫，掌握農業基礎資訊及時序變化，秉持創新精進理念運用大數據技術，增進普查結果應用價值，作為擘劃國家發展政策重要依據。此外，本市普查處由市長林右昌擔任普查長，產業發展處與主計處共同負責普查的規畫、訓練及推動，各區普查所將於3月16日成立，由各區公所區長擔任普查所主任，各級普查組織將遴派相關人員擔任實地訪查及審核工作，共同推動普查作業。

(中時 )