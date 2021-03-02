A股2日震盪走跌，上證指數幾乎吐回1日升幅，2日低收1.2％，險守3,500點關口。市場交投活躍，兩市成交合計增至人民幣（下同）9,175億元。

上證指數早盤最多升15點或0.44％，高見3,566點後轉跌，午後跌幅擴大，低見3,485點，跌66點或1.86％，全日收市報3,508點，跌42點或1.21％，成交4,276.8億元。

深成指先升後跌，全日收市報14,751點，跌106點或0.71％，最低見14,616點，跌241點或1.62％；高見14,987點，升129點或0.87％，成交4,898.42億元。

滬深300指數報5,349點，跌69點或1.28％；創業板指數報2,966點，跌27點或0.93％。

各類股個別發展，石油股跌逾2％；有色金屬、化工股跌逾1％；房地產、金融、鋼鐵股偏弱；電力股升逾2％；水泥、煤炭股走穩。

(工商 )