德國專利信息分析機構IPLytics發布了題為《Who is leading the 5G patent race？》報告顯示，截至2021年2月，全球5G標準必要專利聲明前五的公司分別是華為、高通、中興、三星電子和諾基亞。

報告指出，隨著通信技術越來越多的集成到傳統行業產品中，下一次工業革命將見證越來越多的技術融合。未來5G技術在智慧工廠、智慧家居、智慧電錶、智慧醫療等領域的重要性將日益凸顯。

從專利申請份額來看，華為以15.39％的占比位居榜首，其次是高通（11.24％）、中興（9.81％）、三星（9.67％）、諾基亞（9.01％）。

另外，中國的OPPO（3.47％）、大唐電信（3.44％）、小米（2.77％）、vivo（2.23％）、聯發科（0.70％）和Shanghai Langbo（0.65％）也在該榜單內。

在為5G標準提交技術貢獻的公司榜單中，華為依舊排名第一，其次是愛立信、諾基亞、三星、高通、中興、英特爾、大唐、LG、NTT、聯發科、vivo等。

報告指出，華為之所以能夠取得如此亮眼的成績，一方面在於近幾年華為持續大舉收購專利，中國重量級企業中，華為是最積極的專利買家；另一方面則是因為華為一直在美國科技業尋找人才，僱用的美國工程師和技術專家如今是其研發團隊的核心。此前任正非透露，華為的科研經費每年投入150～200億美元左右，研發人員將近八、九萬人。

中興方面也毫不遜色，據公開資料顯示，從2015年5G在業界浮出水面開始，中興通訊每年研發投入均突破了人民幣百億元。

(工商 )