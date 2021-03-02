華為將發行2021年第二期中期票據，計劃發行人民幣（下同）40億元，期限為3年，發行日期3月3日至4日。
這已經是華為2021年以來第二次發債，在1月29日，華為發行第一期中期票據，金額同樣為40億元。
再往前追溯，華為於2019年10月首次在國內發行30億元中期票據融資，當年共發行了兩次中期票據，總規模60億元。2020年發行四次中期票據，總規模90億元。加上2021年1月和此次擬發行共計80億元中期票據，預計國內融資將達到230億元。
對於此次發行中票擬募資40億元，華為在募集說明書中表示，預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢，資金支出也將進一步增加。公司本次擬發行40億元中期票據，將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。
據說明書中披露的華為的資本規模和股權結構顯示，截至2020年12月9日，華為註冊資本已增加至340.5億元，其中華為工會委員會持股99.19％，任正非持股0.81％。
(工商 )
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