龍鳳漁港南堤旁一座風力發電機基座積沙已被淘空，基座護椿都裸露生鏽。（謝明俊攝）

日前，苗栗縣長徐耀昌與新竹市長林志堅聯手主持動工，將要打通串聯竹市與苗栗間的自行車道，近日卻驚傳竹南假日之森海濱沙岸發生嚴重崩坍，並已逼近假日之森的自行車道不到1米，直接威脅步道安全，附近的發電風車基座也已淘空裸露，有安全之虞，都有待林務局設法改善處置。

竹南鎮從龍鳳漁港至中港溪畔，是1道長約3公里的狹長海岸森林，是知名的生態園區，裡面設有自行車及人行用步道，其中假日之森一段步道是沿著海濱沙岸懸崖旁設置，由於風景秀麗清幽，已成單車族最喜愛騎乘的路段。

月前，苗栗縣長徐耀昌與新竹市長林志堅共同主持動工，要將新竹市與苗栗縣竹南鎮間打造一條聯通的自行車道，將兩地濱海自行車道聯成一氣，正當工程仍在施作，卻傳出緊鄰龍鳳漁港的假日之森濱海沙岸，在春節前發生嚴重崩坍，造成懸崖旁生長的林投樹、木麻黃等植被，大量陷落下方沙灘，崩塌處還逼近自行車步道僅僅不到1米，對步道直接形成危害。

熟悉當地地形的衝浪教練東尼表示，假日之森沙岸退縮情況，以最近2年最為明顯嚴重，從龍鳳漁港南堤開始至長青之森交接處長達2公里的海濱沙岸，都可明顯看到崩坍的痕跡，春節前更發生嚴重坍塌，還造成假日之森通往沙灘的通路一度被封閉。

而緊鄰龍鳳漁港南堤的一座風力發電機，基座原本距離水線有10公尺遠，目前基座周邊積沙已完全淘空，固定基座的鋼製護椿都已裸露生鏽，未來可能有安全之虞。

由於當地管理權責單位是林務局新竹林管處海岸工作站，竹南鎮公所及苗栗縣政府都希望林務局設法維護，防止沙岸崩塌情形繼續擴大，損害當地森林生態及步道。

竹南鎮假日之森海濱沙岸懸崖，春節前發生嚴重崩坍，大量林投樹及木麻黃等植被滑落沙灘。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森海濱沙岸懸崖，春節前發生嚴重崩坍，坍塌處已逼近假日之森自行車步道。（謝明俊攝）

由龍鳳漁港至長青之森間長約2公里的沙岸發生積沙流失崩坍。（謝明俊攝）

(中時 )